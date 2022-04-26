Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС открыли в Химках. Свыше 770 жителей подмосковного города помогали в борьбе с последствиями катастрофы, случившейся 26 апреля 1986 года.

Памятник открыл глава городского округа Дмитрий Волошин. Он напомнил, что для устранения последствий аварии были направлены тысячи человек, в том числе 774 химчанина.

Тогда никто не знал о последствиях радиации и способах защиты от облучения. Приходилось в полевых условиях принимать судьбоносные и важные решения Дмитрий Волошин.

По его словам, одни работали на очистке территории станции и создании саркофага для укрытия разрушенного блока, а другие помогали в госпиталях и обеспечивали безопасность.

«Ликвидаторы получили высокие дозы радиации. Они ценой своего здоровья предотвратили риск нового, более мощного взрыва», — рассказал Волошин.

Уникальность памятника

Памятник разместился в сквере имени Марии Рубцовой. Его создали авторы Константин Синявин, Сергей Иванов, Юрий Бондарук и художник-скульптор Дмитрий Лындин.

Фигуры ликвидаторов аварии отлили в бронзе в натуральную величину. Памятник увековечил образы пожарного, шахтера и военнослужащего в защитных костюмах, с противогазными сумками.

Это люди, которые работали вблизи четвертого энергоблока, в самом эпицентре катастрофы Дмитрий Волошин.

Установить памятник просили ветераны и их семьи. Просьбу исполнили при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Пожарные первыми прибыли на ликвидацию последствий взрыва на станции. Горняки отгружали зараженную породу из-под реактора, а дозиметристы мониторили излучение у реактора, чтобы не допустить переоблучения ликвидаторов последствий аварии», — напомнил Дмитрий Волошин.

В этом году ровно 36 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.