Памятник лауреату Нобелевки Илье Франку открыли в Дубне

Сегодня в Дубне состоялось торжественное открытие памятника физику с мировым именем, лауреату Нобелевской премии Илье Михайловичу Франку. Более тридцати лет ученый проработал в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). Именно он выступил организатором лаборатории нейтронной физики.

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«Достижения лаборатории хорошо известны в мире как в достижения области прикладных и научных исследований. Лаборатория имеет связи, коллаборации с многими центрами. И сегодня лаборатория разрабатывает проект нового источника нейтронов, который на годы вперед затвердит лидирующее положение лаборатории в мире», — сказал главный инженер ОИЯИ Борис Гикал.

Вклад Ильи Франка в развитие науки бесценен. Основные его исследования принадлежат к области оптики, нейтронной и ядерной физики низких энергий. Среди множества достижений ученого особое значение имеет строительство и запуск импульсных реакторов на быстрых нейтронах ИБР-1 в 1960 году и ИБР-2 в 1981 году. До сих пор реактор ИБР-2 является самым высокопоточным в мире импульсным источником.

«Сегодня Дубна приобрела еще одно место памяти. Все это делается ради того, чтобы новое поколение не забывало тех, кто внес огромный вклад в историю нашего города. Потому как у тех, кто не помнит истории, нет будущего, а мы с вами эту историю увековечиваем сегодня в памятнике», — отметил глава города Максим Данилов.

Стать свидетелем исторического момента собрались более 100 человек. Среди них сотрудники Объединенного института, те, кто работал бок о бок с Ильей Франком, а также представители городской администрации.

Памятник сделан из гранита и бронзы, в высоту он достигает более двух метров. Установили бюст Ильи Франка в одном из самых живописных мест институтской части города — на улице, названной в его честь.