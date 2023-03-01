Подмосковье 01 марта 2023, 15:25 Памятник купцу Арсению Морозову установят в Ногинске этим летом

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Памятник купцу и владельцу «Богородско-Глуховской мануфактуры» Арсению Морозову появится в Ногинске в июле этого года. Его установят за счет средств мецената на набережной Черноголовского пруда. Глава округа Игорь Сухин поддержал проект.

Установить памятник фабриканту предложил известный в Ногинске меценат. Ветеранская организация предприятия, депутаты, краеведы и общественность одобрили эту идею.

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«Это хорошая и нужная инициатива. Династия Морозовых оставила след в истории Богородского края, Подмосковья и всей России. При Арсении Морозове наша „Богородско-Глуховская мануфактура“ расцвела: появились общежития, больницы, школы, церкви. Известно, что только в самом Богородске Арсений Иванович на собственные деньги выстроил четыре храма, а в Богородском уезде — 15. Я согласен с людьми, что это правильно — увековечить имя этого человека. Это сохранение истории», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Концепцию памятника обсудили и утвердили на комиссии по установке монументов и памятных знаков на территории Богородского округа.

Скульптор Александр Свиязов представил проект памятника высотой около двух метров 80 сантиметров. Постамент украсит медальон из бронзы «Богородско-Глуховской мануфактуры». Все расходы по изготовлению и установке монумента возьмет на себя меценат.

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