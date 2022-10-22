Памятник истребителю появится на улице Баженова в Жуковском | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 21:49 Памятник истребителю появится на улице Баженова в Жуковском

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Истребитель МИГ — 29 установят на мемориальном комплексе на улице Баженова в Жуковском. Благотворительный фонд «Легенды авиации» выполнил реставрацию самолета и в настоящий момент он готов к установке.

С территории ЛИИ имени Михаила Громова грузовик вывез самолет МИГ — 29 СМТ. Легендарный истребитель отправился по улицам Жуковского на постоянное место стоянки в сквере у мемориального комплекса на улице Баженова.

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«На финише, практически, находится проект. Мы уже порядка двух лет его реализуем благодаря идее инженера-конструктора А. С. Дзюбы и его ресурсам, поддержки главы городской округ Жуковский и помощи в этом проекте. У нас есть также помощь и поддержка Совета депутатов, Совета директоров города и общественной палаты», — рассказал исполнительный директор фонда «Легенды Авиации» Василий Панкратьев.

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Памятник истребителю посвятили тем, кто давал путевку в жизнь новым самолетам. Летчики-испытатели, ученые, инженеры, конструкторы, рабочие и люди множества других профессий были связаны одним общим делом — созданием летательных аппаратов.

Сейчас специалисты уже производят монтаж крыльев и в ближайшее время самолет будет установлен на постамент.