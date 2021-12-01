Памятник истребителю МиГ-19П открыли в Балашихе

Торжественное открытие памятника истребителю-перехватчику МиГ-19П состоялось в Балашихе. Экспонат появился в микрорайоне Авиаторов. Участниками церемонии открытия стали депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев, командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин и глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Памятник боевому самолету МиГ-19П открыли 30 ноября — в канун юбилея начала контрнаступления советских войск под Москвой.

«Мы открываем памятник в преддверии юбилея начала контрнаступления советских войск под Москвой. Безусловно, это важное событие. Благодарю нашу 1-ю армию противовоздушной и противоракетной обороны и ее руководство. Благодаря вашей инициативе этот мемориальный комплекс появился здесь. Также хочу поблагодарить за содействие Вячеслава Фомичева, за восстановление музейного экспоната, за установку его на этом месте. Уверен, что этот мемориал станет значимым местом не только для жителей микрорайона, но и для всей Балашихи», — отметил Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Как рассказал глава округа, на постаменте установлен настоящий истребитель-перехватчик МиГ-19П. Восстановить его помогли специалисты военно-технического музея Черноголовки. Монумент станет украшением микрорайона Авиаторов.

Источник фото: Евгений Дудин

«Этот самолет является первым сверхзвуковым истребителем после МиГ-15 и МиГ-17, созданных для войск ПВО. Это один из самых красивых самолетов, он хорошо летает. В 1952 году он поднялся в небо, поступил на вооружение с 1955 года, до 1965 года выпускался, а эксплуатировался в вооруженных силах до 1989 года. Такие самолеты участвовали в разных боевых действиях, в войне во Вьетнаме, в конфликте между Тайванем и Китаем и других», — сказал Андрей Демин.

Источник фото: Евгений Дудин

Первый отечественный серийный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-19П был разработан в опытно-конструкторском бюро Микояна и Гуревича. Всего в СССР было построено более 2 тысяч истребителей МиГ-19 и их различных модификаций.