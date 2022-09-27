Памятник врачам и медсестрам открыли в деревне Котерево под Истрой | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Памятник врачам и медсестрам открыли в деревне Котерево под Истрой

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Валентина Козлова держит в руках листы бумаги, на которых ее муж выписывал имена, факты, истории людей. Что-то он нашел в архиве, многое ему рассказали местные жители. В этих строчках есть и его личная история.

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Началось все с того, что житель деревни Котерево Виктор Козлов рассказал историю четырех девушек-добровольцев, которые ухаживали за ранеными во время Великой Отечественной войны. Среди этих девушек была его сестра. В ноябре 1941 года в дом, где работали девушки, попала авиабомба. Все, кто в нем находился — и раненые, и медсестры — погибли. Виктор мечтал, что в его деревне когда-нибудь поставят памятник. Исторические данные о рассказанной истории не сохранились, но администрация городского округа Истра предложила увековечить память всех медицинских работников, которые погибли во время Великой Отечественной.

Через 12 лет постамент открыли, но уже без Виктора Козлова. Дедушка не дожил до этого момента. Памятник и сквер появились при въезде в историческую часть деревни, недалеко от тех домов, где жили погибшие девушки-медсестры. Бывший пустырь благоустроили и сделали местом памяти, и этого хотел не только Виктор, но и все местные жители. Для них важно, чтобы история родных мест не была забыта.

Памятник — типовой. В 1947 году по итогам всесоюзного конкурса он был признан одним из лучших. Архитектором проекта для Котерева стал скульптор Денис Петров. Он родом из Истры, и его работа уже увековечила память Героя СССР Сергея Павлова в соседней деревне Глинки.

«Памятник сам по себе уникален, таких на территории России мало. Сегодня мы вместе приоткрыли еще одну неизвестную страницу Великой Отечественной войны и стали ближе к великому подвигу нашего народа», — сказал депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев.

Для каждого человека, кто принимал участие в проекте, эта история стала личной. Она открыла много ранее неизвестных фактов об истории родного края и еще раз заставила задуматься о судьбах тех, кто отдал свои жизни за Победу.

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