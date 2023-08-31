Подмосковье 31 августа 2023, 10:23 Памятник и сквер в честь Дарьи Дугиной предложили создать в Одинцове Владимир Кленин

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С момента гибели журналистки Дарьи Дугиной прошел год. Общественная организация «Память отечества» разработала проект сквера и памятника в Голицыно, которые помогут сохранить память о ней.

Как рассказал руководитель организации Владимир Кленин, было разработано два проекта памятных мест. Это табличка из нержавеющей стали на месте гибели журналистки и сквер с памятником.

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«Есть два проекта памятных мест. Один мы совсем скоро воплотим в жизнь — это памятная табличка из нержавеющей стали на месте гибели Дарьи. Сейчас это место никак не отмечено. Нашу инициативу поддержал Одинцовский завод, табличку изготовят на предприятии. Осталось согласовать это с владельцем участка — и появится место, где можно будет вспомнить о ней и возложить цветы. Через дорогу от места трагедии — большой пустырь у стелы „Голицыно“. Я считаю, что это подходящее место для сквера и памятника Дарье», — сказал он.

Скульптор, друг Дарьи, создала эскиз памятника бесплатно. Теперь компании необходимы деньги на реализацию проекта.

Ранее «Память отечества» организовала уроки мужества для молодежи. На них подросткам рассказывают о деятельности Дарьи и информационной борьбе. Специально для молодежи видеообращение записал ее отец, философ Александр Дугин.

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