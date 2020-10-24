Памятник главнокомандующему ракетными войсками Митрофану Неделину открыли в Балашихе

Памятник главнокомандующему ракетными войсками Митрофану Неделину открыли в сквере микрорайона Южный в Балашихе. Церемония прошла в День памяти ракетчиков.

В торжественной церемонии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, начальник Военной академии Ракетных войск специального назначения имени Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап, директор 345 механического завода Рустам Гатауллин, а также ветераны ракетных войск и курсанты военной академии.

«В этот день в 1960 году во время пуска новой ракеты произошли взрыв и пожар, в результате чего маршал Неделин и еще 74 человека погибли. 24 октября установлен Днем памяти ракетчиков, в этот день не проводятся испытания пуска ракет», — сказал Леонид Михолап.

Фото: Евгений Дудин

«Сегодняшнее мероприятие мы провели в день трагической гибели маршала Неделина, первого главнокомандующего ракетных войск стратегического назначения. Эта дата будет вписана в историю нашего города. И это место, которое мы благоустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в прошлом году, станет место притяжения и местом памяти, еще одной жемчужиной нашего города», — сказал Сергей Юров.

После торжественного перерезания ленточки курсант академии Анастасия Горяинова прочла стихотворение собственного сочинения о трагических событиях. Помощник Начальника академии по работе с верующими военнослужащими провел чин освящения памятника.

«Этот проект стал возможным, благодаря помощи руководителя проекта „Аллея российской славы“ Сердюкова Михаила Леонидовича, который за 12 лет установил более 1000 разных бюстов, прославивших наше государство», — сказал Леонид Михолап.

Бюст выполнил народный художник России, академик, профессор Салават Щербаков, известный памятником Воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве, памятником Владимиру Великому, стелой «Москва-Город воинской славы», памятными стелами в более 40 городах страны и монументальными бронзовыми рельефами Главного храма Вооруженных сил РФ.

В установке памятника оказали помощь Рустам Гатауллин, а также генеральный директор «НОРЭКС-ГРУПП» Евгений Горбатов и генеральный директор «Наследие-Проект» Роман Полянский.

Митрофан Иванович Неделин (1902 — 1960) — советский военачальник. Первый Главнокомандующий Ракетными войсками СССР, командующий Артиллерией Советской Армии. Внёс большой вклад в создание РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия. Главный маршал артиллерии, герой Советского Союза. Погиб 24 октября 1960 года на 41 стартовой площадке Байконура при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях.