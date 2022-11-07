Памятник героям Великой Отечественный войны открыли в деревне Дятловка под Балашихой | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 18:38 Памятник героям Великой Отечественный войны открыли в деревне Дятловка под Балашихой

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В деревне Дятловка в Балашихе установили новый и очень важный для местных жителей памятник. Он поставлен в честь фронтовиков-сельчан, участников Великой Отечественной войны. Прошла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов и заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков, а также местные жители.

«Память о бессмертном подвиге советских солдат не стереть никому и никогда. Солдаты из деревни Дятловка отстояли независимость и целостность нашей страны. Для нас важно, чтобы наши жители помнили и гордились своими героями, которые отдали свою жизнь за свободу и счастье будущих поколений. Низкий им поклон», — сказал Михаил Объедков.

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Примерно год назад в центре этой деревни еще был пустырь. Жители думали, что можно на нем разместить, и пришли к выводу, что там должен расположиться новый сквер Победы. Там попросили установить памятную стелу в честь героев, которые отдали свои жизни во время ВОВ. Такую инициативу достаточно быстро поддержал Тарас Ефимов. Он помог правильно сформулировать и подать заявку, чтобы проект начал финансироваться.

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При поддержке местной администрации этот пустырь еще ранее начали благоустраивать — там уложили плитку, появились новые удобные скамейки, обновилось уличное освещение.

«Проекты инициативного бюджетирования, которые идут от жителей, всегда реализовываются. Этот памятник олицетворяет связь времен. Это труд всего актива деревни. При большой помощи и поддержке администрации города. Уверен, что это место и дальше останется местом силы и местом притяжения жителей деревни Дятловка», — сказал Тарас Ефимов.

За время Великой Отечественной войны именно из этой деревни пошли на фронт более 160 солдат. Вернулись обратно не все, но некоторые решили после Победы провести жизнь именно в Дятловке. Многим оказалось очень дорого именно это место на планете. В 2018 году здесь начали активно проводить праздники, которые были посвящены ВОВ. Потом сюда начали приезжать родственники тех, кто отдал свою жизнь за Родину — они принимали участие в шествии бессмертного полка.

Одной из тех, кто присутствовал на открытии памятника, стала коренная жительница Дятловки Ирина Кутырева. Она призналась, что памятник стал для нее очень важным, потому что именно там удалось навсегда увековечить фамилии двух ее воевавших дедов. Когда торжественная церемония закончилась, в небо было выпущено 167 воздушных шаров. В деревне всегда будут помнить те подвиги, которые совершили их односельчане во время ВОВ.