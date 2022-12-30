Подмосковье 30 декабря 2022, 20:32 Памятник «Героям битвы под Москвой» в Дмитровском округе признали объектом культурного наследия

Читать 360tv в

Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило памятник «Героям битвы под Москвой» предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения. Это позволит сохранить его архитектурные особенности при последующих ремонтных работах.

Памятник находится на улице Перемиловская Дмитровского округа. Его установили в 1966 году. Торжественное открытие монумента приурочили к празднованию 25-летней годовщины со дня разгрома немецких частей под Москвой.

Реклама

Общая высота бронзового памятника составляет около 28 метров. Он установлен на высоком пьедестале, оформленном барельефами с войсками советской армии, запечатленными в ходе наступления на противника и выгравированной надписью «Героям битвы за Москву».

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».