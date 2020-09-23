Памятник Гагарину открыли в щелковском лицее № 14

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков торжественно открыл мемориал, посвященный первому космонавту Юрию Гагарину. Памятник установили в щелковском лицее № 14.

Сначала городские власти хотели поставить памятное сооружение на территории Чкаловского аэродрома. Но в результате выбрали лицей. Ведь он уже 60 лет носит имя Юрия Гагарина. Об этом сообщило РИАМО.

«Имя Юрия Гагарина — символ открытий, героизма и подвига. Вся страна гордится его достижениями. Но особенно — жители Щелкова. <...> Школьники должны помнить героев своей страны», — сказал Андрей Булгаков.

Юрий Гагарин — летчик-космонавт и Герой Советского Союза. Именно он 59 лет назад стал первым человеком, побывавшим в космосе.