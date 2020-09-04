«У тебя из оружия только кинокамера». Первый в стране памятник фронтовому оператору установили в Красногорске

В Красногорске появился первый в России памятник фронтовому кинооператору. Трехметровая фигура расположилась в Яблоневом сквере. На торжественное открытие приехали более 60 потомков военных операторов.

Трехметровая фигура фронтового кинооператора появилась в Яблоневом сквере Красногорска. Идею установить памятник предложили в «Союзе кинематографистов Российской Федерации» при поддержке Общественного движения «Бессмертный полк России».

Фигура оператора облачена в форму советского офицера. Монумент имеет сходство с известным фронтовым кинооператором Великой Отечественной войны Владимиром Сущинским. Он прошел всю войну и погиб 22 февраля 1945 года во время съемки уличного боя при освобождении Польши.

В руках у оператора легендарная камера того времени «Аймо», заводили ее вручную. На кассету можно было записать всего одну минуту экранного времени.

«Представьте себе, как это было страшно — у тебя из оружия только кинокамера. Солдаты в окопе, а ты должен встать над окопом, чтобы снять, или пойти рядом с ними в атаку. Каждый четвертый кинооператор погиб, каждый второй — поручил тяжелое ранение, ранены были все. Эти потери сопоставимы с потерями боевых пехотных частей. Местами — даже выше», — отметил Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества.

Место для памятника выбрали неслучайно. Вся военная кинофотохроника — более одного миллиона метров кинопленки и более 100 тысяч оригинальных фотодокументов — находится на вечном хранении именно в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске.

«Хочу поблагодарить и авторов, и администрацию округа за то, что этот проект осуществлен. Мы должны понимать значение этого памятника не только как физический факт этого произведения искусства, но и как очень важное сакральное событие. Это памятник документу, потому что нет ничего более убедительного, чем документ, политый кровью этих великих людей», — заметил Никита Михалков, который приехал на церемонию открытии памятника.

В память о фронтовых кинооператорах военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и гости возложили к подножию монумента цветы и почтили память павших минутой молчания.