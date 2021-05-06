Памятник Этушу установили в Подмосковье накануне Дня Победы. Вспоминаем его фронтовую историю

В подмосковной деревне Долгиниха городского округа Мытищи открыли памятник легендарному актеру Владимиру Этушу. Он в годы Великой Отечественной войны, как и многие другие, ушел на фронт добровольцем.

Источник фото: телеканал «360»

Любимец публики Владимир Этуш любил ухаживать за вишнями и малиной. Неподалеку от любимого дома и сада актера теперь есть памятник ему. Рядом расположена детская площадка, поэтому Владимир Абрамович увековечен в одной из своих сказочных ролей — Карабаса-Барабаса. Идею установить памятник предложил сосед Этуша бизнесмен Андрей Чижик.

«Мы с ним дружили, у меня там дом крайний, он разворачивался и от меня шел к себе», — рассказал Андрей Чижик, сосед Владимира Этуша.

Сказочный памятник открыли в день рождения Этуша, 6 мая. Совсем рядом большой праздник — День Победы. В день открытия мемориала вспомнили не только его фееричную актерскую карьеру, но и фронтовую историю знаменитого артиста. И она достойна того, чтобы быть услышанной.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот он говорил так: на войне без юмора не выжить», — вспомнила слова мужа Елена Горбунова, вдова Владимира Этуша.

Когда началась война, Владимир Этуш был студентом театрального училища. В сентябре 1941-го он стоял на сцене и пересчитывал зрителей в зале. Там сидели 13 человек. В этот момент Этуш решил, что ему пора сыграть совсем другую роль — защитника Родины на фронте. В Ставрополе он учился на курсах военных переводчиков, потом попал в стрелковый полк. Сражался в горах Кавказа.

«Шло освобождение Кавказа, мы заняли очередную деревню, это Ставропольский край, и взяли пленного», — рассказал Владимир Этуш в интервью, которое хранится в архивах Гостелерадиофонда России.

Пленных ему приходилось брать не раз. Но Этуша сложно назвать человеком, который воевал из ненависти. Скорее из чувства долга.

В 1943 году он был тяжело ранен в Запорожской области. Его комиссовали. Этуш награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В работе образ человека военного был для него редкостью.

Источник фото: телеканал «360»

Под конец жизни он сыграл свою последнюю кинороль в короткометражке «Старый вояка». По сюжету фильма весной 1945 года ветхий старик Егор Кузьмич рвался на войну.

Памятник — логичное продолжение бессмертной жизни актера. В 2021-м ему исполнилось бы 99. Увидеть любимого Карабаса-Барабаса пришли друзья и ученики Владимира Абрамовича, они высадили рядом с памятником его любимые вишни.

Спустя много лет, когда советские фильмы все реже будут в сетке телеканалов, всегда найдется человек, который, увидев мемориал, обратится к биографии актера — к его ролям на сцене, в кино и в истории Великой Отечественной войны.