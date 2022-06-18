Памятник Дзержинскому открыли в Балашихе

Памятник основателю дивизии Ф. Э. Дзержинского приурочили к 98-й годовщине открытия военной части.

В торжественном мероприятии участвовали депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, командир ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского Николай Кузнецов и глава городского округа Сергей Юров.

На территории военной части в честь 98-й годовщины со дня образования дивизии открыли памятник, посвященный основателю соединения — Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

«Дивизия — это гордость нашей Балашихи, гордость Московской области и всей страны. Здесь всегда служили лучшие из лучших, самые смелые, отважные и подготовленные бойцы. С момента своего образования дивизия Дзержинского выполняла самые опасные и важные задачи, которые вставали перед нашим Отечеством. Ветераны дивизии бережно из поколения в поколение передавали эти славные традиции», — отметил Игорь Брынцалов.

На плацу провели показательные выступления бойцов центра «Витязь», кинологического центра и роты почетного караула.

«За прошедший год соединением выполнено более 1000 служебно-боевых задач. Выполнено более 40 задач по обеспечению безопасности при проведении общественно-политических мероприятий, обеспечению безопасности проведения военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в ВОВ, шествия „Бессмертный полк“ с общим количеством участников более миллиона граждан. Парадный расчет дивизии показал лучшую строевую выучку среди участников парада Победы на Красной площади. Выявлено более 50 специальных задач по выявлению угроз безопасности в МО», — сообщил командир ОДОН имени Дзержинского Николай Кузнецов.

Знаками за отличие в службе второй и третьей степени, медалями за отвагу, благодарственными письмами Государственной думы и Московской областной думы, медалями Суворова и Луки Крымского наградили отличившихся бойцов.

Кроме того, награды на празднике удостоили и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Ему вручили памятную медаль за оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска нацгвардии России.

Глава Балашихи Сергей Юров наградил почетными грамотами и ценными призами военнослужащих.

«От лица всех жителей Балашихи и от себя лично поздравить с профессиональным праздником — с днем основания дивизии. Во все времена дивизия Дзержинского стояла на борьбе с преступностью, с терроризмом, защищала мир и спокойствие наших граждан», — сказал Сергей Юров.