Подмосковье 21 июля 2023, 22:53 Памятник «Дети Донбасса — дети России» установили в Наро-Фоминске Автор фото - Александра Степанова

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В Наро-Фоминске установили первый в стране памятник «Дети Донбасса — дети России». Монумент создали по совместному международному проекту благотворительных фондов «Наш мир — 21 век» и «Боевое братство без границ» из Белоруссии.

По словам председателя «Боевого братства без границ» Виктора Сивохина, памятник символизирует сплоченность детей Донецкой Народной Республики и поддержку президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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«Важно, чтобы через 20 лет не исказили нашу историю, поэтому мы хотим устанавливать такие памятники по всей стране, рассказывать правду. Нас очень поддержало правительство Московской области и администрация городского округа Наро-Фоминск, оперативно сделали фундамент под монумент. Очень символично, что впервые памятник будет установлен именно здесь, потому что первых ребят из ДНР встречали именно в Апрелевке», — отметил Сивохин.

Монумент поставили в парке «Победа», историческом центре города. В рамках торжественной церемонии открытия памятник освятили по христианским традициям.

«Ровно год назад мы придумали Всероссийскую благотворительную акцию по установке скульптурных монументов „Дети Донбасса“ и „Героям России“. Идея развивалась, где-то полгода назад придумали этот монумент, а позднее, в беседе со скульптором — решили назвать его „Дети Донбасса — дети России“», — поделился председатель управляющего совета благотворительного фонда сохранения памяти поколений «Наш мир — 21 век» Игорь Трушкин.

Также он подчеркнул, что памятник является символом воссоединения народов и служит как дань памяти погибшим и пострадавшим детям. Акцию уже поддержали в Саратове, Таганроге, Крыму и Карелии.

Создала эскиз для монумента художница из Кировской области, мама шестерых детей Олеся Орлова. Женщина работает с материалами из камня уже более 14 лет. Именно ее вариант образа памятника выбрали на конкурсе среди 20 вариантов.

«Захотелось изобразить светлый детский образ. Я многодетная мама, поэтому он всегда перед глазами. В этом возрасте мы все любим покачаться на качелях, почувствовать какую-то свободу в полете. Это и хотелось передать, — поделилась художница.

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