Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках | 360°

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Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках

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Рядом с храмом Виктора-воина в Котельниках установили скульптуры двум чудотворцам Николаю и Спиридону. Это одни из самых почитаемых у православных христиан святые.

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Бронзовые скульптуры размещены на гранитном основании высотой около пяти метров. Автором памятника стал Карэн Саркисов. Это не первая его работа в парке «Белая Дача». Карэн является автором скульптур «Олени» и «Дедушка Мазай».

Идея установки скульптуры с двумя святителями на одном постаменте принадлежит почетному гражданину Котельников, основателю движения «Русь Православная» Виктору Семенову.

«Два святителя и в мире, и в России наиболее почитаемых и которые жили вместе и не только жили в одно время, но они еще вместе выступали на первом Вселенском Соборе, выступали с одной твердой позицией и были самыми яркими выступающими», — сказал почетный житель г. о. Котельники Виктор Семенов.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

Открытие нового памятника — это старт реконструкции парка «Белая Дача». Здесь планируют отреставрировать музей-особняк, вымостить дорожки и сделать современную подсветку.

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Котельники

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