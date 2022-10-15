Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

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Viber Памятник чудотворцам Николаю и Спиридону открыли в Котельниках Телеканал «360»

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Рядом с храмом Виктора-воина в Котельниках установили скульптуры двум чудотворцам Николаю и Спиридону. Это одни из самых почитаемых у православных христиан святые.

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Бронзовые скульптуры размещены на гранитном основании высотой около пяти метров. Автором памятника стал Карэн Саркисов. Это не первая его работа в парке «Белая Дача». Карэн является автором скульптур «Олени» и «Дедушка Мазай».

Идея установки скульптуры с двумя святителями на одном постаменте принадлежит почетному гражданину Котельников, основателю движения «Русь Православная» Виктору Семенову.

«Два святителя и в мире, и в России наиболее почитаемых и которые жили вместе и не только жили в одно время, но они еще вместе выступали на первом Вселенском Соборе, выступали с одной твердой позицией и были самыми яркими выступающими», — сказал почетный житель г. о. Котельники Виктор Семенов.

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Открытие нового памятника — это старт реконструкции парка «Белая Дача». Здесь планируют отреставрировать музей-особняк, вымостить дорожки и сделать современную подсветку.

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