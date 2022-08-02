Памятник боевой машине десанта открыли в день ВДВ в Кубинке

День ВДВ в Кубинке начался не с купания в фонтане, а с открытия постамента боевой машине десанта. Главный символ и товарищ всех, кто связал свою жизнь с голубым беретом, теперь будет находиться на привокзальной площади.

«Сегодня у нас грандиозное событие. Сколько мы сил потратили с нашим главой, Андреем Робертовичем Ивановым для того, чтобы установить эту боевую машину десанта именно здесь, в Кубинке, потому что это символ ВДВ. Если вы заметили, у нас здесь присутствует танк, на территории гарнизона находятся танкисты, у нас здесь присутствует самолет, потому что у нас здесь легендарные русские Витязи, Стрижи», — рассказал начальник территориального управления Кубинки Евгений Степаненко.

Открытие постамента приурочили к 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск в России. На поздравление ветеранов приехали юнармейцы, депутаты, а также самые младшие жители муниципалитета.

Праздник голубых беретов по традиции отмечается 2 августа, в Кубинке служители ВДВ будут праздновать до позднего вечера. В парке «Патриот» гуляния будут продолжаться сразу до 7 августа.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине.