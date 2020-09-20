Памятник благотворительнице Марии Шевлягиной открыли в Коломне

О заслугах Марии Шевлягиной напомнил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«Она была инициатором строительства в городе общественного водопровода, первого в Московской губернии. Именно тогда у жителей появилась возможность пить чистую артезианскую воду», — рассказал он.

Глава муниципалитета напомнил, что традиции меценатства в городе сильны до сих пор, и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и установке памятника.

С предложением установить бюст в память о благотворительнице выступили местные теплоэнергетики во главе с директором предприятия «Тепло Коломны. Объединенные инженерные системы» Николаем Герлинским. Сегодня они выступают наследниками дела Шевлягиных.

В открытии памятника принял участие и родственник благотворительницы, заведующий московским музеем Серебряного века Михаил Шапошников. Он отметил, что в Европе часто открывают памятники и бюсты известным горожанам, которые поддерживали свои поселения.

«В России эта традиция только набирает обороты, и я рад, что Коломна в числе первых», — отметил он.

Кроме строительства водопровода, Мария Шевлягина известна тем, что была организатором фондов, помогающих детям-сиротам и молодым девушкам, которых не брали замуж из-за отсутствия наследства.

В память об этом глава округа вместе с молодоженами посадили «дерево любви», которое теперь будет украшать территорию рядом с памятником.