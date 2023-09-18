Подмосковье 18 сентября 2023, 15:01 Памятная церемония к годовщине гибели подполковника Вячеслава Сахнова прошла в школе № 6 в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Память погибшего во время контртеррористической операции подполковника Вячеслава Сахнова почтили в школе № 6 в Лобне. Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске с именем героя.

Учителя, ребята и гости школы приняли участие в торжественной линейке, приуроченной к 15-й годовщине гибели Вячеслава Сахнова. После педагоги провели классные часы, на которых рассказали о жизненном пути и подвиге героя.

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Вячеслав родился 4 ноября 1968 года в поселке Красная Поляна. После окончания школы № 6, которая сегодня носит его имя, он поступил на службу в КГБ, а после продолжил работу в Центре специального назначения ФСБ.

Сахнов участвовал в контртеррористической операции по предотвращению захвата школы в Дербенте в 2008 году. Там он получил смертельное ранение, его товарищам удалось нейтрализовать боевиков.

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