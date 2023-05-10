Подмосковье 10 мая 2023, 09:03 Памятная акция «Зажги свечу» прошла в Воскресенске в День Победы

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Всероссийская акция «Зажги свечу» прошла в Воскресенске в День Победы. Жители округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Порядка 30 тысяч воскресенцев защищали Родину в годы в Великой Отечественной войны, почти 10 тысяч из них не вернулись домой, погибнув в сражениях. В память о них в округе каждый год проходит акция «Зажги свечу».

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«Одержав победу 78 лет назад, мы будем ее нести с честью и достоинством и доказывать в настоящий момент свою силу, мужество и непобедимость», — отметила заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева.

Участие в акции приняли воспитанники военно-патриотического клуба «Воин», юнармейцы, почетные гости, жители города, а также представители мотоклуба «Ночные волки». Завершилось мероприятие мотопробегом. Байкеры отвезли зажженные от Вечного огня свечи к мемориалам в других частях округа.

В День Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с блокадницей Альвиной Борисовой. Они возложили цветы к мемориалу «Воинам-сибирякам» под Истрой.

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