Подмосковье 05 декабря 2023, 16:56 Памятная акция в День воинской славы прошла у мемориала «Последний рубеж» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Митинг ко Дню воинской славы прошел вблизи мемориала «Последний рубеж» в Солнечногорске. Памятную акцию приурочили к 82-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Мемориал «Последний рубеж» находится в деревне Баранцево под Солнечногорском. Здесь в ноябре–декабре 1941 года располагалась линия обороны 18-й дивизии народного ополчения. Красноармейцы выдержали натиск фашистов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Почтить память героев приехали глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заслуженный военный летчик Александр Винокуров, депутат Николай Трофимов, волонтеры, юнармейцы и военнослужащие.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Сегодня память павших на полях сражений в Великую Отечественную войну <…> почтили вместе с нашими ветеранами, депутатами, юными жителями округа. Вечная слава защитникам отечества! Мы помним!» — сказал Константин Михальков.

Напомним, контрнаступление советских войск под Москвой длилось 34 дня — с 5 декабря 1941 года по 7 января 1942 года. Операция проводилась войсками Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного фронтов. Ширина фронта достигала тысячи километров.

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