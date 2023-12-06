Подмосковье 06 декабря 2023, 14:14 Памятная акция прошла в деревне Жуковка в День воинской славы пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Память советских воинов, павших в битве за Москву в годы Великой Отечественной войны, почтили на митинге в деревне Жуковка. Участником акции стал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Битва за Москву — один из переломных моментов Великой Отечественной войны. Советское контрнаступление под Москвой началось 5 декабря 1941 года. Память героев почтили у памятника-обелиска погибшим землякам в Жуковке. Возложить цветы приехали ветераны, юнармейцы и местные депутаты.

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«Это была наша первая успешная крупная наступательная операция в Великой Отечественной войне. Именно с подмосковной земли начинался долгий и трудный путь к Великой Победе. У мемориала в деревне Жуковка вместе с жителями почтили память героев, отстоявших столицу ценой своих жизней. Помянули земляков, чьи имена и фамилии высечены на обелиске», — отметил Андрей Иванов.

Благоустраивать этот сквер в Жуковке закончили осенью. Стелу отремонтировали и облицевали гранитными плитами, при этом братскую могилу не трогали и памятник не перемещали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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