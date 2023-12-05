Подмосковье 05 декабря 2023, 12:53 Памятная акция ко Дню воинской славы прошла у мемориала «Вечный огонь» в Балашихе Телеканал «360»

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День воинской славы отметили в Балашихе возложением цветов на мемориале «Вечный огонь». Памятную акцию приурочили к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Торжественное собрание прошло на площади Славы. Жители Балашихи, сотрудники администрации округа и спасатели возложили цветы к «Вечному огню».

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Напомним, во время контрнаступления под Москвой войска Советской армии смогли отбросить врага почти на 200 километров от столицы. Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941-го по апрель 1942 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек обратились в региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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