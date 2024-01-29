Подмосковье 29 января 2024, 14:26 Памятная акция к 80-летию снятия блокады Ленинграда прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Патриотическая акция «Блокадный Ленинград» прошла на Советской площади в Солнечногорске. Участие в мероприятии приняли более 200 человек.

Акция прошла в интерактивном формате. Жители округа могли самостоятельно с помощью весов отрезать суточные 125 граммов хлеба, узнать его состав, добыть воду из талого снега и многое другое. Также прошла фото-викторина, участники которой должны были среди исторических снимков найти изображения осажденного Ленинграда.

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Мероприятие сопровождалось музыкой военных лет. Участники акции также могли узнать малоизвестные факты жизни ленинградцев в те времена: о работе музеев, количестве зарегистрированных браков, специально завезенных кошках, спасавших город от крыс.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Кроме того, работала передвижная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных военно-патриотическим клубом «Витязь». Организатором патриотической акции выступил молодежный центр «Подсолнух».

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