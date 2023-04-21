Подмосковье 21 апреля 2023, 13:34 Памятку о мерах для избежания выпадения детей из окон опубликовали в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Министерство социального развития Московской области призвало родителей обезопасить своих детей от падений из окон и опубликовало соответствующую памятку. Несчастные случаи участились из-за наступления теплой погоды и периодических проветриваний квартир.

С начала года в регионе зафиксировали восемь случаев выпадения маленьких жителей из окон. Никто из них не выжил.

«В прошлом году количество таких случаев превысило сотню. Призываю родителей отнестись ответственно и серьезно к безопасности окон, тем более что в современном мире для этого есть множество приспособлений», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что местным жителям не следует оставлять окна открытыми, надо закрывать балконную дверь, блокировать окна, чтобы ребенок не смог их открыть, использовать специальные замки. Также москитные сетки не спасают детей от выпадения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября этого года.

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