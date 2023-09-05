Подмосковье 05 сентября 2023, 12:44 Память жертв трагедии в Беслане почтили в Лобне

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Жители Лобни почтили память жертв теракта в Беслане. Желающие собрались у мемориала Звонница, чтобы зажечь свечи в память о детях, их родителях и учителях, погибших в Северной Осетии.

«Я считаю, что то, что произошло в Беслане, нужно помнить. Чтобы эта память передавалась нашим детям и будущим поколениям. Потому что это очень важно, чтобы этого просто не повторилось в мире», — сообщила ученица 11-го класса школы № 3 София Витвицкая.

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Трагические события произошли в первые сентябрьские дни 2004 года. В результате погибли 334 человека, из них 186 детей. Более 900 человек получили ранения.

«Терроризм посягнул на самое дорогое, что у нас есть, — на наших детей. В то же время мы видели пример героизма наших ребят, бойцов специальных подразделений, которые своими спинами прикрывали детей и взрослых заложников, в том числе и ценой собственной жизни», — заявил глава Лобни Игорь Демешко.

Памятную дату — День солидарности в борьбе с терроризмом — установили в 2005 году, и 3 сентября вспоминают не только жертв нападения на бесланскую школу, но и отдают дань памяти россиянам, погибшим во время захвата театрального центра на Дубровке, нападений в Буденновске, Первомайском и других террористических актах.

«Дети хотят помнить о том, что произошло в Беслане, когда погибли дети, когда погибли те офицеры, которые спасали», — рассказал председатель Общественной палаты Лобни Сергей Свороб.

Бесланская трагедия не обошла стороной и Лобню. Во время террористического акта погибла ученица 9-го класса восьмой школы класса Анжела Кусова. Она приехала в гости к родным, пошла на линейку в школу, где раньше училась, и оказалась в центре трагических событий.

«Пошла на линейку со своими подружками и оказалась в школе в заложниках в спортзале. Там она помогала малышам, поила их, но погибла при штурме школы», — рассказал журналист Александр Коробкин.

У памятника воинам-интернационалистам — свечи, цветы и сотни маленьких белых птиц. Их смастерили лобненские школьники в память о таких же, как они, ребятах, которые погибли от рук террористов.

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