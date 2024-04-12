Подмосковье 12 апреля 2024, 12:23 Память жертв концлагерей почтили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В стенах городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» состоялась встреча бывших несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих на территории городского округа Солнечногорск. Мероприятие прошло 11 апреля.

В памятной акции приняли участие председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко, заместитель главы муниципалитета Марина Маннапова и начальник окружного управления соцразвития № 20 Аветис Башикян. Для участников подготовили торжественную программу с выступлением творческих коллективов округа. За чашкой чая бывшие узники поделились воспоминаниями и обсудили насущные вопросы с представителями администрации.

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«В нашем городском округе проживает 54 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей. Я искренне признателен за вашу волю и мужество. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Общими усилиями мы и дальше будем рассказывать подрастающему поколению правду об истории нашей страны, чтобы не допустить ее искажения», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Интернациональное восстание узников нацистского лагеря Бухенвальд в Веймаре, называемого «лагерем смерти» произошло 79 лет назад. Дата установлена в память о произошедшем событии.

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