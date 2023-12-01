Подмосковье 01 декабря 2023, 21:00 Память Валерия Харламова почтили в Солнечногорске во Всероссийский день хоккея

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Во Всероссийский день хоккея 1 декабря в Солнечногорске почтили память советского хоккеиста Валерия Харламова. Местные жители возложили цветы к месту гибели спортсмена.

В церемонии поучаствовали замглавы городского округа Николай Минаев, депутат Совета депутатов округа и советник президента хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Александров и другие.

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Варламов погиб 27 августа 1981 года на 74-м километре Ленинградского шоссе в автомобильной аварии. Ему было 33 года. К тому моменту он успел выиграть две олимпиады и поучаствовать в суперсериях СССР — Канада, а также восемь раз завоевать мировое первенство.

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