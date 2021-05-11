Школы должны и дальше проводить патриотическую работу и рассказывать о подвиге участников Великой Отечественной войны. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря о том, как прошли праздничные дни в регионе.

«Состоялись парады, чествования наших ветеранов. Могу сказать, что у нас живых ветеранов, участников Великой Отечественной войны — 2205. Я хочу еще раз сказать о важности Дня Победы и важности того, чтобы в школах и дальше проводили очень важную патриотическую работу, разъяснения, дискуссии о наиболее чувствительных вопросах», — отметил Воробьев на совещании с зампредами правительства Московской области.

Губернатор отметил, что День Победы в Московской области отмечали в каждом городе.

Память о наших героях, дедах, прадедах и прапрадедах — в наших сердцах Андрей Воробьев.

День Победы в 2021 году сопровождался не только парадом и салютом, но и онлайн-шествием «Бессмертного полка». В Московской области эту акцию помогали проводить около 400 человек. Добровольцы модерировали заявки и отвечали на звонки горячей линии.