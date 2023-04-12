Подмосковье 12 апреля 2023, 08:23 Память узников концлагерей почтили в сквере Карла Маркса в Ногинске

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Мероприятие в память об узниках концлагерей прошло в сквере Карла Маркса в Ногинске. Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с жителями возложил цветы к мемориалу.

Памятную дату отмечают 11 апреля. В этот день в 78 лет назад узники лагеря Бухенвальд подняли восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. В годы Великой Отечественной войны в лагерях смерти оказались более пяти миллионов граждан Советского Союза, из них 1,5 миллиона — дети. Выжить удалось единицам.

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Сегодня в Богородском округе живет 74 человека из числа узников концлагерей. Многие из них в силу возраста уже не выходят из дома.

Тех, кто не вернулся и погиб в неволе, почтили минутой молчания около мемориала «Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей».

«Не все страны считают его международным днем. <…> Переписывая историю, наши соседи на Украине и в Польше сносили и продолжают сносить памятники, связанные с этим жестоким периодом Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, стирая память многих поколений своих жителей. Хотят, видимо, отбелить или просто забыть то, что происходило. Но мы этого позволить себе в России, в Богородском округе, конечно, не можем», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Мероприятие продолжили в культурном центре имени Калиниченко. Гостям читали стихи и пели патриотические песни, а также вручили благодарственные письма от главы округа и памятные подарки.

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