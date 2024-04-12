Подмосковье 12 апреля 2024, 12:20 Память узников фашистских концлагерей почтили в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жители Воскресенска собрались у памятника несовершеннолетним узникам фашизма, чтобы отдать дань уважения и почтить память миллионов жертв нацистского режима. В мероприятии приняли участие депутаты, представители общественных организаций и горожане, которые возложили цветы к мемориалу.

«Несмотря на все испытания, бывшие узники сумели сохранить милосердие. Количество жертв и ужасающие факты об издевательствах никого не оставляют равнодушными. Дети — узники концлагерей ежедневно испытывали голод, болезни, мучения, а многих заживо сжигали в крематориях. Память о них будет вечна», — сказал почётный гражданин Воскресенска, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Воскресенск Василий Дацюк.

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Самое важное, по словам ветерана, не допустить, чтобы ужасы тех лет повторились в современном мире.

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