Память узников фашистских концлагерей почтили в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский живет 50 бывших несовершеннолетних узников фашизма, самому старшему из них 92 года. Память узников концлагерей почтили на встрече, для собравшихся подготовили концерт.

Ольге Кирсановой в начале войны было два года. Свою историю вспоминает по рассказам матери и старшей сестры, но как гнали к эшелонам, чтобы отправить в Германию, забыть, говорит, невозможно.

«Гнали день и ночь. Нельзя было ни останавливаться, ничего. Младшая в коляске, меня на руках несли. Было очень тяжело, в такой мороз, представляете», — рассказывает бывшая узница фашистского концлагеря Ольга Кирсанова.

Владимир Давыдов ребенком побывал в нескольких концлагерях. Пока его отец сражался с немецкими захватчиками на фронте, ему чудом удалось избежать смерти благодаря терпению мамы.

«Белоруссия, еврейское гетто, Молодеченский район, местечко Красное. Нас когда пригнали туда, земля еще дышала, потому что их наскоро уничтожали и полуживыми закапывали», — вспоминает бывший узник фашистского концлагеря Владимир Давыдов.

Затем была Германия, потом перегнали в Австрию, где дети работали наравне со взрослыми. В 45-м лагерь освободили союзники.

На встрече бывшие узники концлагерей делились воспоминаниями. Воспитанники детской школы искусств подготовили для гостей концерт, на котором исполняли песни и читали стихи.

«В таких мероприятиях участвуют дети, которые сегодня рассказывали потрясающие стихотворения, пели песни. Тем самым мы помним о тех зверствах, которые творились, тем самым мы не дадим переписать историю тем, кто этого очень желает», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин.

Министерством социального развития Московской области разработан ряд мер для поддержки бывших узников фашизма.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ запустило проект «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Он отмечается 11 апреля.