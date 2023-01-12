Подмосковье 12 января 2023, 13:18 Память ученого Сергея Королева почтили в его день рождения возложением цветов в Подмосковье

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В 116-й день рождения главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева его внуки и правнук ученого Константина Циолковского приехали в Королев, чтобы почтить его память. На церемонии побывали жители города и местная администрация.

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Гости возложили цветы к памятникам основоположнику космонавтики на территории РКК «Энергия» и у ЦДК имени Калинина. На церемонии побывали исполняющий обязанности главы города Сергей Иванов, внуки Сергея Королева, главный специалист по автономным средствам связи РКК «Энергия» и правнук теоретика космонавтики Константина Циолковского Сергей Самбуров, а также ветераны и юные жители Королева.

«От имени всей нашей семьи и нашей мамы Натальи Сергеевны хочу поблагодарить жителей города за то, что поддерживаете эту славную традицию. Хочу пожелать вам, чтобы вы были сильными, крепкими духом, свободными внутри, такими же как Сергей Павлович. Ведь он, несмотря ни на что, сохранил прочность духа и верность идее», —заявил внук Сергея Королева Андрей.

«Сергей Королев и для нашего города сделал очень многое и мы, продолжая его дело, стараемся делать город Королев лучше, комфортнее и уютнее», — сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Иванов.

Отметим, Сергей Королев родился 12 января 1907 года в семье учителя гимназии. Он являлся главным конструктором первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, академиком АН СССР, дважды героем социалистического труда.

С 1946 года и до конца жизни Королев был главным конструктором баллистических ракет дальнего действия, ракетно-космических систем. С 1959 года он руководил программой исследований Луны, а 12 апреля 1961 года с его помощью осуществили первый полет человека в космос.

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