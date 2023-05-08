Подмосковье 08 мая 2023, 12:23 Сотрудники Росгвардии Подмосковья почтили память погибших в Реутове правоохранителей Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии Московской области почтили память погибших при исполнении служебного долга полицейских. Братья Александр и Алексей Фоминых ценой своих жизней не допустили жертв после взрыва гранаты в подъезде жилого дома в Реутове 7 мая 1999 года.

«Сегодня для нас особая дата: 24 года назад при исполнении служебного долга погибли братья Фоминых, которые пожертвовали своей жизнью ради защиты мирных граждан. Руководство подмосковного главка ежегодно в этот день чтит память, и их подвиг останется надолго в нашей памяти», — рассказал замначальника по политической работе управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области подполковник полиции Андрей Шелудченков.

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В годовщину гибели правоохранителей росгвардейцы навестили мать братьев Светлану Александровну с цветами и подарками. Женщина поблагодарила сотрудников за оказанную поддержку и отметила, что регулярно получает необходимую помощь.

На проезде братьев Фоминых в Реутове расположено Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Московской области. Бойцы возложили цветы к мемориальной доске в память о погибших и почтили героев минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» 1 июня.

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