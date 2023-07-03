Подмосковье 03 июля 2023, 13:01 Память погибших в зоне СВО бойцов почтили на церемонии на Аллее Славы в Истре

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Память погибших в зоне СВО бойцов почтили на церемонии на Аллее Славы в Истре. Военнослужащие почетного караула, родственники и близкие бойцов возложили венки и цветы к их могилам.

Церемония прошла со всеми воинскими почестями на могилах бойцов, захороненных на Аллее Славы в Истре. Дань памяти погибшему супругу отдала глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Командир мотострелкового полка полковник Владимир Кузнецов погиб в июне.

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Он руководил высадкой групп зачистки населенного пункта Новая Таволжанка. Лично выехал остановить прорыв диверсионно-разведывательной группы. Ценой своей жизни предотвратил наступление противника. Посмертно награжден орденом Мужества.

Также дань памяти отдали героически погибшему в зоне СВО Эдуарду Ступину. На фронт мужчина ушел добровольцем.

«Им поступил приказ отступать, а другие ребята не услышали этого приказа: кабель был перебит. Он сказал, что ребят не бросит, и пошел соединить этот кабель, чтобы им поступил приказ. В это время он погиб», — рассказала вдова Людмила Ступина.

Эдуарду посмертно присвоен орден Мужества. Награду передали вдове погибшего бойца.

«Все наши доблестные воины, погибшие смертью храбрых на поле боя в зоне СВО, они настоящие герои, поэтому все они похоронены на Аллее Славы. Мы всегда будем рядом с вами, помогать вам во всем. Никогда вы не останетесь один на один с этим горем, я вам обещаю», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Память воинов почтили минутой молчания. Вскоре на аллее установят стелу, где увековечат имена павших.

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