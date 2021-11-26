Память погибших в Сирии российских военных почтили в Подмосковье

Около военного памятника «Журавли» в Котельниках почтили память погибших в Сирии в 2015 году летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Акцию провели по инициативе молодежного парламента города.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил ракетой российский Су-24, который возвращался с задания в Сирии — экипаж нанес авиаудар по позициям боевиков из-запрещенной в России террористической организации.

Летчик Пешков успел катапультироваться, но на земле его расстреляли сирийские повстанцы. Штурману Константину Мурахатину удалось выжить — его эвакуировали в ходе поисково-спасательной операции. Одним из тех, кто искал летчиков, был морской пехотинец Позынич. Он получил смертельное ранение. Тогда Турция заявила, что российский бомбардировщик нарушил ее границу.

«Если такое происходит в международном сообществе авиационном принято, что в три этапа эта ситуация разрешается. Первым этапом выходят на связь с самолетом. Если самолет не реагирует, к нему вплотную подлетают, трассирующими снарядами из пушки перед ним стреляют, и если уже самолет после этого не реагирует, его сбивают», — прояснил ситуацию заместитель начальника управления отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Игорь Краевой.

Исполняющая обязанности председателя молодежного парламента города Екатерина Краснова заявила, что подобные мероприятия очень важны. Она подчеркнула, что память о военных героях жива, когда о них помнят. Участники акции памяти возложили цветы к мемориалу. Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил Пешкову звание Героя России, а Позынича наградил орденом Мужества.