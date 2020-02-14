    14 февраля 2020, 16:56

    Память погибших в локальных войнах и военных конфликтах почтили в Зарайске

    Анастасия Максимовских, Екатерина Гурова

    Начиная с 2011 года, в России отмечается важная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня, накануне памятной даты, у памятника зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, собрались ветераны-интернационалисты, родственники и близкие тех, кто не вернулся из горячих точек, представители общественных организаций и школьники.
    Память погибших в локальных войнах и военных конфликтах почтили в Зарайске | Изображение 1

    Открыла памятное мероприятие заместитель главы администрации городского округа Зарайск Валерия Маркович. Глубокую благодарность и признательность героям, их семьям, близким выразили представители ВОО «Боевое братство», Общественной палаты, Зарайского отделения МГЕР, пожелали всем мирного неба.

    Память погибших в локальных войнах и военных конфликтах почтили в Зарайске | Изображение 2

    15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Десятилетняя война унесла тысячи жизней молодых солдат и офицеров, десятки тысяч были ранены и искалечены.

    Память погибших в локальных войнах и военных конфликтах почтили в Зарайске | Изображение 3

    В память всех павших собравшиеся возложили цветы к памятнику.

    Память погибших в локальных войнах и военных конфликтах почтили в Зарайске | Изображение 4