Память погибших в локальных войнах и военных конфликтах почтили в Зарайске

Начиная с 2011 года, в России отмечается важная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня, накануне памятной даты, у памятника зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, собрались ветераны-интернационалисты, родственники и близкие тех, кто не вернулся из горячих точек, представители общественных организаций и школьники.

Открыла памятное мероприятие заместитель главы администрации городского округа Зарайск Валерия Маркович. Глубокую благодарность и признательность героям, их семьям, близким выразили представители ВОО «Боевое братство», Общественной палаты, Зарайского отделения МГЕР, пожелали всем мирного неба. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Десятилетняя война унесла тысячи жизней молодых солдат и офицеров, десятки тысяч были ранены и искалечены. В память всех павших собравшиеся возложили цветы к памятнику.