Подмосковье 30 марта 2024, 22:17 Память погибших в «Крокус Сити Холле» почтили в Шатуре Администрация Шатура г.о.

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Ровно девять дней исполняется сегодня с момента ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле». Жители Шатуры в память о погибших зажгли траурные свечи у мемориала «Ангел добра», выложив из них слово «Скорбим».

Волонтеры, общественники, студенты Шатурского энерготехникума, жители округа почтили память погибших минутой молчания. Со словами поддержки к собравшимся обратился благочинный Шатурского церковного округа священник Иоанн Депутатов.

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По последним данным, в результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей).

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