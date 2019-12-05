Память погибших в Битве под Москвой почтили в Солнечногорске

Жители городского округа Солнечногорск почтили память погибших в Битве под Москвой: 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск.

В Солнечногорске состоялись церемонии в честь 78-й годовщины Битвы под Москвой. Глава городского округа Владимир Слепцов возложил цветы к мемориалу воинам 18-й дивизии народного ополчения в Баранцеве.

Память погибших почтили минутой молчания. После прозвучал троекратный оружейный салют. Затем представители власти, ветераны войны и школьники возложили цветы к памятнику.

Глава муниципалитета Владимир Слепцов подчеркнул, что для солнечногорцев День воинской славы — это особый праздник.

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«Ведь именно на Солнечногорской земле началось победоносное шествие Красной Армии, и был развеян миф о непобедимости фашистской армии. Солнечногорье познало все тяготы и невзгоды войны. Приняло кровопролитные бои. Но наши предки выстояли, несмотря ни на что», — сказал Владимир Слепцов.

После завершения торжественной части собравшихся ждала полевая кухня, военно-патриотическая игра «Зарница» и концертная программа.

5 декабря 1941 года — день, когда началось контрнаступление советских солдат против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. По количеству погибших солдат это сражение — одно из самых масштабных за время Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия в Солнечногорске сегодня прошли также на Советской площади и в Доме культуры «Лепсе».