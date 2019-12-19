Память погибших в Афганистане солдат почтили в Истре

Жители московского региона почтили память погибших во время войны в Афганистане. В этом году исполняется 40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. Поминальную службу провели в храме деревни Дарна.

Несколько десятков лет прошло с начала афганской войны. По официальным данным, в ожесточенных боях погибли больше 15 тысяч молодых ребят.

«11 апреля он погиб вместе с другом, который жил через улицу. В один день их забрали и привезли в один день. И Юрина мама умерла в день похорон. И я как бы мама двух сыновей. И портрет у меня, я их не разъединяю», — поделилась Валентина Мальгинова, мама погибшего в Афганистане бойца.

Источник фото: телеканал «360»

В подмосковную Истру приезжают десятки людей ежегодно со всего региона. Погибших вспоминают их родственники и сослуживцы из столичного клуба ветеранов. Самая длительная война в истории Советского Союза продолжалась почти 10 лет. Она оставила огромный след в душе тех, кто смог пережить самое страшное.

«Мы привозим с собой портреты этих людей. Портреты наших боевых друзей даже тех, кто уже умер недавно от ран», — отметил Юрий Ерлашов, ветеран войны.

Источник фото: телеканал «360»

Портреты по традиции собирают в храме деревни Дарна. Там проводят поминальную службу. Настоятель храма как никто понимает боль прихожан, потому что сам служил в Афганистане.