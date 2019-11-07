Память погибших сотрудников полиции почтили в Балашихе

Память сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили в Балашихе. Мероприятие приурочили ко Дню памяти погибших сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России при исполнении служебных обязанностей.

Церемония прошла на плацу возле здания отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный. В ней приняли участие представители межмуниципального управления МВД России «Балашихинское».

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«Этот день очень важен для всех сотрудников полиции Российской Федерации. Мы помним наших коллег и товарищей, которые погибли при исполнении служебного долга. Каждый год мы проводим памятные дни, посвященные нашим погибшим сотрудникам. Многих из них я знал лично», — сказал начальник МУ МВД России «Балашихинское», полковник полиции Михаил Москаленко.

На церемонии сотрудники полиции вспомнили имена погибших коллег, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Пятеро сотрудников межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», погибших при выполнении служебных обязанностей, награждены орденом Мужества посмертно.