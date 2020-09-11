Память погибших на войне журналистов увековечили в Электростали

Мемориальная доска побывала в разных местах после того, как была установлена на здании редакции газеты «Ленинское знамя» к 30-летию Великой Победы. Позже ее перенесли на улицу Мира, а в связи с переездом редакции демонтировали и передали на хранение в городской историко-художественный музей. Там мемориальная доска хранилась десять лет.

«Я благодарна электростальским журналистам за то, что они эту традицию восстановили. Когда-то эта доска существовала, потом она была в музее. И вот теперь она нашла свое достойное место. И мы будем продолжать и дальше эту работу», — сказала председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Городское отделение Союза журналистов Подмосковья и отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» выступили с инициативой вернуть мемориальную доску в память о погибших журналистах на законное место. Городская администрация города поддержала эту идею — и было принято решение установить доску туда, где ее торжественно открывали 45 лет назад.

«Вы знаете, все мероприятия, которые мы проводим в честь 75-летия Победы нашего народа в ВОВ, они очень важны. Потому что это память, которая сохранится прежде всего для наших детей и тех, кто будет жить дальше. В этом году мы в городе привели в порядок все мемориальные комплексы к 9 Мая», — сообщила заместитель главы администрации г. о. Электросталь Марианна Кокунова.

Памятное мероприятие позже продолжилось в городской библиотеке. Здесь состоялась презентация книги «Мы нашей памяти верны», где собраны лучшие материалы журналистов, посвященные Великой Отечественной войне. Ветеранам медиасообщества вручили медали «100 лет Союзу журналистов России».