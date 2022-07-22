Память погибшего в боях за Мариуполь матроса увековечили в Рузском округе

В Рузском округе увековечили память гвардии матроса Ивана Лукина. Его именем назвали улицу в селе Архангельском. Постановление об этом подписал глава муниципалитета Николай Пархоменко.

Гвардии матрос 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Лукин погиб 15 марта. Это произошло во время разведывательного рейда в тылу противника, в районе завода «Азовсталь». Иван прикрывал отход своего подразделения, защищая жизни своих сослуживцев и мирных жителей.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень важное событие, потому что одно дело — совершить поступок, которым можно гордиться, а другое дело, чтоб мы могли сохранить память об этом поступке. И чтобы это дальше и помогало нам, и жить под мирным небом, и воспитывать детей и внуков», — сказал отец гвардии матроса Ивана Лукина Борис Лукин.

Источник фото: телеканал «360»

До ухода на службу Иван Лукин окончил Нестеровский лицей с золотой медалью и музыкальную школу — с красным дипломом. Иван был стипендиатом губернатора Московской области, многообещающим актером и поэтом, членом Союза писателей Москвы, а также студентом Литературного института имени Горького. На 3-м году обучения молодой человек ушел в академический отпуск. В военкомате осознанно выбрал службу в морской пехоте.

«Ваня — наша звезда, наше солнышко такое, учился в Нестеровском лицее, окончил его с отличием, окончил музшколу по вокалу и гитаре — тоже с отличием. Когда началась СВО, он ни капли не сомневался, что он должен быть там! Ценой своей жизни он совершил подвиг. Подвиг, который помог сохранить жизни его сослуживцев и мирного населения. Ваня! Это самое простое, что мы могли для тебя сделать. Благодаря твоему подвигу теперь твоя семья станет еще больше, мы теперь будем помнить о тебе в веках. Удивительно, но когда БИ Лукин выбирал место для этого памятного знака, не зря он выбрал место здесь: ведь напротив находится памятник героям ВОВ. Удивительно, но теперь деды и внуки находятся в непосредственной близости друг от друга. И подвиг наших солдат продолжается», — сказал глава Рузского г. о. Николай Пархоменко.

Источник фото: телеканал «360»

В центральной части улицы Гвардии матроса Ивана Лукина, напротив памятника бойцам Московского партизанского полка, установили памятный камень. Кроме того, ранее в Нестеровском лицее была установлена мемориальная доска с именем героя.