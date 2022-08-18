Память погибшего экипажа Ил-112В почтили в Одинцове

Летчики приехали в село Никольское, чтобы почтить память своих коллег. В августе 2021 года там потерпел крушение Ил-112В. Экипаж до последней минуты пытался увести воздушное судно от населенных пунктов.

Самолет был опытным образцом и проходил летные испытания. За штурвалом были летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров. С ними летел бортинженер Николай Хлудеев.

Суммарное время налета экипажа превышало 20 тысяч часов. В полете возникла внештатная ситуация и самолет начал терять высоту. Летчики героически погибли, разбившись недалеко от села Никольское.

«Все они были подготовлены к любым неожиданностям. По крайней мере, летный состав ПАО „ИЛ“, конечно, не мог себе предположить, что экипаж в таком составе может погибнуть. Это что-то нереальное», — сказал летчик-испытатель Игорь Зинов.

По словам его коллег, в последние секунды полета самолет был практически неуправляем. Экипажу удалось сделать невозможное — «перетянуть» самолет через Никольское, подальше от жилых домов, спасая сотни жизней. На месте крушения появился памятный мемориал в честь погибшего экипажа. Сюда регулярно приходят коллеги и местные жители.

«Чтобы помнили жители, которые находятся здесь рядом. Это и деревня наша, и Старый Городок. И то, что касается СНТ, находящиеся рядом. Будут приходить на это место, а мы, как администрация, будем следить за благоустройством», — пообещала замглавы городского округа Валентина Переверзева.

Пока здесь находится только стела, но в будущем территорию планируют облагородить: проложат дорогу и установят скамейки, чтобы в любое время года люди могли почтить память героев.