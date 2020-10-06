Память подольских курсантов почтили в Подмосковье. Как это было

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Подольские курсанты обороняли рубежи на подступах к Москве. Осенью они задержали фашистов, преградили им путь к столице ценой своих жизней.

Именно в этот день 79 лет назад на Ильинский рубеж направили 3,5 тысячи курсантов и их командиров — 2,5 тысячи защитников остались там навсегда.

Этим подвигом они сорвали планы фашистов по захвату южных подступов к Москве и помогли Красной армии перегруппировать силы, выиграть время для организации обороны столицы.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В честь курсантов в Подольске названа гимназия. При ней более полувека действует музей, где можно узнать все о подвиге героев, рассказала директор учреждения Наталья Квашенникова.

Каждый год, более 50 лет, наши дети выезжают на Ильинские рубежи, и мы всегда встречаем осенние октябрьские дни именно в тех местах, где проходили бои Наталья Квашенникова.

Одна из традиций — легкоатлетический забег памяти подольских курсантов. В детских и юношеских состязаниях приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Вместе с тем состоялся элитный забег на три километра. На старт вышли победители и призеры чемпионатов России. Абсолютным лидером стала жительница Воронежа Светлана Аплачкина. Всем победителям награды вручил глава округа Николай Пестов.

И я надеюсь, что в перспективе из вас, дорогие наши юные подольчане, обязательно вырастут именитые спортсмены. Главное верить в свои силы, как это делали легендарные защитники нашей родины — подольские курсанты Николай Пестов.

Он подчеркнул, что во время состязаний дань памяти курсантам отдают люди разных возрастов.