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    06 октября 2020, 13:34

    Память подольских курсантов почтили в Подмосковье. Как это было

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Традиционно 5 октября вблизи памятника подольским курсантам собрались ветераны, студенты, школьники и общественники Подмосковья. Вместе они вспомнили о подвиге героев, в 1941 году живой изгородью вставших на пути у фашистов. В церемонии принял участие глава Подольска Николай Пестов.
    Память подольских курсантов почтили в Подмосковье. Как это было | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

    Подольские курсанты обороняли рубежи на подступах к Москве. Осенью они задержали фашистов, преградили им путь к столице ценой своих жизней.

    Именно в этот день 79 лет назад на Ильинский рубеж направили 3,5 тысячи курсантов и их командиров — 2,5 тысячи защитников остались там навсегда.

    Этим подвигом они сорвали планы фашистов по захвату южных подступов к Москве и помогли Красной армии перегруппировать силы, выиграть время для организации обороны столицы.

    Память подольских курсантов почтили в Подмосковье. Как это было | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

    В честь курсантов в Подольске названа гимназия. При ней более полувека действует музей, где можно узнать все о подвиге героев, рассказала директор учреждения Наталья Квашенникова.

    Каждый год, более 50 лет, наши дети выезжают на Ильинские рубежи, и мы всегда встречаем осенние октябрьские дни именно в тех местах, где проходили бои

    Наталья Квашенникова.

    Одна из традиций — легкоатлетический забег памяти подольских курсантов. В детских и юношеских состязаниях приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из Подмосковья.

    Память подольских курсантов почтили в Подмосковье. Как это было | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

    Вместе с тем состоялся элитный забег на три километра. На старт вышли победители и призеры чемпионатов России. Абсолютным лидером стала жительница Воронежа Светлана Аплачкина. Всем победителям награды вручил глава округа Николай Пестов.

    И я надеюсь, что в перспективе из вас, дорогие наши юные подольчане, обязательно вырастут именитые спортсмены. Главное верить в свои силы, как это делали легендарные защитники нашей родины — подольские курсанты

    Николай Пестов.

    Он подчеркнул, что во время состязаний дань памяти курсантам отдают люди разных возрастов.

    Новости SMI.FM