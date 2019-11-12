Память павших в Битве за Москву почтили в Рузе

В Рузском городском округе сегодня вспоминают подвиг красноармейцев, павших в Битве за Москву. Осенью 41-го в кровопролитных боях Красная армия не пустила фашистов к Волоколамскому шоссе. И вот сегодня в честь воинов-освободителей там прошла акция памяти.

Скирмановские высоты — это особый рубеж битвы под Москвой. Здесь в 41-м не просто был выигран бой, но была выполнена главная задача — не пустить фашистов к Волоколамскому шоссе. Самый тяжелый удар приняла на себя 18-я стрелковая дивизия народного ополчения. Почти две недели вооруженные до зубов элитные части Вермахта безуспешно штурмовали рубежи, обороняемые добровольцами — обычными жителями Москвы и области. Сегодня их подвиг пришли почтить глава Рузского городского округа, ветераны, школьники, депутаты и жители округа.

Дальше идет кладбище, на котором захоронены бойцы 18-го народного ополчения и других соединений. 293 бойца, из них только 96 известны, остальные — безымянные.

Это был полный разгром немецко-фашистских войск, занимавших Скирманово. 10-я немецкая танковая дивизия, предназначавшаяся для перехвата Волоколамского шоссе, с большими потерями откатилась далеко назад. На поле боя враг оставил 50 подбитых и сожженных танков, отмечал командующеий 16-й армией генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. Активное участие в боях принимала и каварелийская группа легендарного генерала Доватора, имя которого теперь носит кадетский корпус, расположенный в Рузе.

«Нам вдвойне приятно то, что в этих мероприятиях участвовал 2-й гвардейский корпус Л. М. Доватора. Именно в этих местах он вел боевые действия и, к сожалению, в нашем районе был смертельно ранен. Поэтому для нас воспитание традиций Красной армии, красного казачества является важнейшим воспитательным процессом. И поэтому мы гордимся тем, что присутствуем на таком серьезном мероприятии вместе с казачьим обществом. И поддерживаем те традиции и гордимся тем, что казачество внесло огромный вклад в нашу великую победу!» — сказал Владимир Доброскоченко, вице-адмирал, директор Первого рузского казачьего кадетского корпуса им. Героя СССР Л. М. Доватора.

Источник фото: телеканал «360»

В Первом кадетском корпусе, открытом в Рузе в 2013 году, кадеты, помимо традиционных предметов, изучают начальную военную подготовку, боевые искусства, плавание, бальные танцы, а также казачьи «науки» — джигитовку и фланкировку шашкой. Семен Коркин пришел в кадетский корпус из обычной школы, уже крепко подружился с одноклассниками и счастлив побывать вместе с ними на столь памятном событии.

«Это очень знаменательный день, так как Великая Отечественная война 1941-45 годов — кровопролитаня война. Мы потеряли очень большое количество наших бойцов. И в этот день, когда немецко-фашистские захватчики отступили, и наши войска дали им понять, что им до Москвы никаким образом не дойти», — сказал Семен Коркин, кадет Первого рузского казачьего кадетского корпуса им. Героя СССР Л. М. Доватора.

Кровопролитные бои за Скирмановские высоты длились почти три недели и 12 ноября — именно в этот день 78 лет назад немецкие войска были разбиты. Это был еще не перелом, но первая значимая победа советской армии.

«Если бы немцы смогли прорвать это направление, то они спокойно бы выходили на Волоколамское шоссе, до которого оставалось восемь километров. И только благодаря усилиям наших бойцов и самостоятельности этого не произошло. Поэтому мы очень чтим эти событие — действительно это была первая победа наших войск на этом направлении, и это очень сильно зарядило дух наших бойцов. Поэтому мы каждый год здесь собираемся, произносим эти исторические слова, вспоминаем эти моменты. Здесь у нас всегда детишки, молодежь. Таким образом, мы передаем эту память из поколения в поколение. Никто не забыт, ничто не забыто», — сказал Николай Пархоменко, глава Рузского г. о.

После минуты молчания и залпов воинского салюта к подножию монумента были возложены траурные венки и красные гвоздики в память о красноармейцах, отдавших жизни за родину.