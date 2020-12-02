Память о «советском губернаторе» Подмосковья увековечили в Мытищах

В Мытищах открыли мемориальную доску в память о Николае Козлове. С 1963 по 1981 год он был председателем Московского областного исполнительного комитета. Должность была идентична губернаторской.

Плиту установили на здании администрации городского округа. Поддержать в этот день вдову Козлова Клавдию Петровну и ее дочь Ольгу решил губернатор области Андрей Воробьев.

«Мне кажется, каждый из нас должен уметь хранить память о своих предках — о своих отцах, дедах, прадедах. <…> Николай Тимофеевич — человек легендарный, он прошел тяжелый путь. Вообще, все то поколение — на долю его выпало очень много разных вызовов. Он был сильный, потому что, как я считаю, рядом была семья, близкие», — сказал глава региона.

Воробьев напомнил, что Козлов оставил свой след в Мытищах: благодаря ему в преддверии Олимпиады появился мост через железную дорогу Ярославского направления.

«Этот мост знаменитый он строил своими ручищами и головой. <…> Этот человек — глыба», — заключил Воробьев перед открытием доски.

Дочь Николая Козлова поблагодарила главу Подмосковья за открытие памятной доски. Торжественное событие совпало с несколькими датами: в этом году страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а бывший председатель Мособлисполкома мог бы отпраздновать свое 95-летие.

«Папа был фронтовик, был ранен. Папа был хороший человек — он достоин, чтобы о нем помнили. Он был честный, принципиальный и талантливый руководитель. Ведь он пришел в Подмосковье — ему еще не было 40 лет, когда он возглавил такую область. И работа была главным в его жизни. Безусловно, он любил семью и нас любил, не забывал. Но работа всегда была на первом месте. И он всегда был и честным, принципиальным. Может, банально звучит, но он жил и работал на благо своей Родины, как он это понимал», — сказала Ольга Козлова.

Воробьев добавил, что тоже слышал о Николае Козлове только хорошее, а одной из его черт была скромность.

Семья Козловых сейчас живет в Москве. В марте 2020 года из рук главы Подмосковья в Красногорске они получили постановление о присвоении Коломенскому аграрному колледжу имени Николая Тимофеевича Козлова.

Выходец из саратовского села, в 1952 году Козлов окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева по специальности «агроном-экономист». Сделал карьеру по партийной лестнице, Московский облисполком возглавлял с 1963 по 1981 год. После возглавил Министерство плодоовощного хозяйства СССР.

Имеет несколько наград, в том числе — два ордена Ленина и ордена Великой Отечественной войны I и II степеней. Посмертно удостоен звания почетного гражданина Московской области.