Подмосковье 23 февраля 2023, 17:11 Память о погибшем участнике СВО увековечили в Орехово-Зуеве

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Центр детского творчества «Родник» в Орехово-Зуеве получил имя погибшего в зоне СВО уроженца округа Алексея Осокина. Его жизнь трагически оборвалась 3 марта.

Алексей Осокин являлся Героем России и потомственным военным. Он окончил сначала Суворовское, затем Рязанское воздушно-десантное училище. Мужчина дважды был в Сирии и участвовал в операции по присоединению Крыма к России.

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В прошлом году уже 24 февраля Алексея Осокина вместе с батальоном десантировали в двух километрах от Гостомеля. Их задачей было удержать аэродром, с чем они справились.

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«Очень трогательно, очень приятно то, что память о нашем сыне жива и уделяется столько внимания со стороны нашей администрации, со стороны центра детского творчества „Родник“», — сообщил отец Алексея Осокина Николай.

В центре ведется большая работа по патриотическому воспитанию детей. Здесь же располагается штаб юнармии. Молодежь участвует в вахтах памяти, занимается волонтерской деятельностью и изучает историю страны.

«Недавно наши дети вместе с Николаем Осокиным посетили в Рязани училище ВДВ, в котором учился Алексей. Была экскурсия в музее, экскурсия по училищу, им очень понравилось», — рассказала директор центра Кристина.

В музее центра открылась новая экспозиция, посвященная Алексею Осокину. Личные вещи, награды и фотографии передали центру родители Героя России. Рассказывать школьникам о подвиге Алексея будут юнармейцы.

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