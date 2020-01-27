Память о блокаде Ленинграда. В Солнечногорске прошла патриотическая акция

На Советской площади рассказывали, насколько скудным был блокадный паек, и давали попробовать те самые 125 граммов черного хлеба. Также там появились тематическая фотозона с солдатами и мини-выставка военных экспонатов. Организаторы акции задавали жителям вопросы о блокаде и раздавали памятные значки «светлячки», ленты и буклеты.

«Мы понимаем, что ветеранов и тружеников тыла на самом деле осталось не так много. И с каждым годом их становится все меньше и меньше. В первую очередь мы показываем своим примером то, что мы чтим, мы помним, мы гордимся, и в любое время мы готовы встать на защиту родины, как тогда люди в 1941–1945 годах», — отметила заместитель начальника отдела патриотического воспитания молодежи МБУ МЦ «Подсолнух» Виктория Сазоненко.

Патриотическую акцию провели активисты молодежного центра «Подсолнух». По словам организаторов, на день памяти пришло много молодых людей.