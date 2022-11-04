Память героя СВО увековечили в летной школе во Фрязине | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 01:08 Память героя СВО увековечили в летной школе во Фрязине

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Мемориальную доску памяти Юрия Пятигорского установили в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой во Фрязине. Он был ее выпускником. В марте этого года, при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине, он погиб. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.

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После окончания летной школы в 2003 году и службы в армии, Юрий Пятигорский продолжил военный путь по контракту. В 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ выполнял спец задания в Сирии. За что был награжден медалью «За Отвагу». В ходе спецоперации на Украине, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно.

«Самое главное, что память о нем живет и будет жить в наших сердцах, в наших кадетах, в нашей молодежи. Это один из примеров. Мы хотим в следующем году сделать чемпионат по боксу юниоров в честь Юрия. То есть, что бы дело это жило и про него помнили и знали», — рассказал друг Юрия Пятигорского Дмитрий Лесных.

Вдова мужчины, Анна Голосова, передала в дар музею летной школы личные вещи бойца и документы.

Отдать дань уважения Герою к мемориальной доске пришли не только родственники Юрия и кадеты, но и сослуживцы, ветераны, представители администрации городского округа Фрязино.

«Это будет служить примером доблести и славы наших земляков. Благодаря чему у курсантов будет пример перед глазами. Служение Отчизне, отечеству и примером защиты интересов нашей Родины», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Мемориальная доска займет свое почетное место в музее летной школы.